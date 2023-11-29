Бывшая жена Градского сделала признание: «Штампа о разводе не было — только о браке»

Третья жена композитора Александра Градского Ольга призналась в шоу «Малахов», что у нее нет штампа в паспорте о разводе с мэтром. Ее слова передает «СтарХит».

«Только штамп о браке. На протяжении всех этих лет мы общались как близкая родня. <...> К тому же он меня звал обратно несколько раз… Но, если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться? Я ему только советовала, чтобы он взял какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила», — заявила Градская.

Она также добавила, что композитору стало хуже после свадьбы с четвертой супругой Мариной Коташенко.

«Поскольку, это был конец ноября, то тема, наверное, касалась женитьбы — он ведь никогда не хотел этого. Думаю, на него надавили», — отметила Градская.

24 ноября сообщалось, что родственники Градского поспорят в суде о праве на наследство композитора. В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. Разбирательство о праве на наследство будет проходить в Московском городском суде, однако дата заседания пока не назначена.

Ранее комик Гарик Харламов признался, что не собирается жениться на Катерине Ковальчук.