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Бывшая жена Градского сделала признание: «Штампа о разводе не было — только о браке»

Третья жена Градского Ольга призналась, что не оформляла развод с композитором

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Третья жена композитора Александра Градского Ольга призналась в шоу «Малахов», что у нее нет штампа в паспорте о разводе с мэтром. Ее слова передает «СтарХит».

«Только штамп о браке. На протяжении всех этих лет мы общались как близкая родня. <...> К тому же он меня звал обратно несколько раз… Но, если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться? Я ему только советовала, чтобы он взял какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила», — заявила Градская.

Она также добавила, что композитору стало хуже после свадьбы с четвертой супругой Мариной Коташенко.

«Поскольку, это был конец ноября, то тема, наверное, касалась женитьбы — он ведь никогда не хотел этого. Думаю, на него надавили», — отметила Градская.

24 ноября сообщалось, что родственники Градского поспорят в суде о праве на наследство композитора. В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. Разбирательство о праве на наследство будет проходить в Московском городском суде, однако дата заседания пока не назначена.

Ранее комик Гарик Харламов признался, что не собирается жениться на Катерине Ковальчук.

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