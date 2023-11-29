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Наргиз призналась в спонсировании ВСУ и пообещала набить татуировку с Бандерой

Певица Наргиз в разговоре с пранкерами пообещала набить татуировку с Бандерой

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nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Об этом пишет «Абзац».

«Я не кричу об этом. Я помогаю [Украине], [высылаю] деньги на восстановление, либо каким-то беженцам, либо для ВСУ. Это имеет место быть», — сказала Наргиз.

Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой. При этом певица отметила, что ее не смущает идеология национального «героя» Украины даже несмотря на еврейские корни.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В начале июля продюсер Фадеев пригрозил певице Наргиз продолжить обращаться в суд из-за прав на его песни. Фадеев напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога.

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