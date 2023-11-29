Звезда «Рокки» рассказала, как стать матерью в 55 лет: «Очень дорого»

Ставшая матерью в 55 лет актриса Бриджит Нильсен поделилась своими предостережениями с женщинами, которые надеются родить ребенка в позднем возрасте. Ее слова передает Fox News.

»[Нужно] принимать гормоны, сдавать все анализы. Думаю, это не для всех. И это может быть очень дорого», — призналась бывшая супруга Сильвестра Сталлоне.

При этом звезда «Рокки» призналась, что лично для нее поздняя беременность оказалась самой легкой, несмотря на высокий риск осложнений и страх.

«Мой совет: если вы можете подождать, то не становитесь матерями в двадцать с небольшим лет. Это слишком рано. Путешествуйте, получайте удовольствие от работы. Откладывайте деньги и узнавайте себя. Ребенок — это ответственность, которая также ограничит вашу свободу», — заявила Нильсен.

Актриса Бриджит Нильсен была замужем пять раз. У нее пятеро детей. В браке с первым мужем Каспером Виндингом, продлившимся всего год, у артистки появился сын Джулиан. Во второй раз Нильсен вышла замуж за Сильвестра Сталлоне — эти отношения официально продлились два года. Затем у актрисы был короткий роман с футболистом Марком Гастино, от которого она родила сына Киллиана. С третьем мужем, режиссером Себастьяном Коупендом, у Нильсен не было детей, а в следующем браке с актером Раулем Мейером появилось двое: Дуглас и Рауль.

Сейчас артистка находится с отношениях с барменом Маттиа Десси. Они вместе с 2004 года, а женаты с 2006-го. В 2018 году у пары появилась дочь Фрида.

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