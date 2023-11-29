Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Рокки» рассказала, как стать матерью в 55 лет: «Очень дорого»

Актриса Нильсен призналась, что рождение ребенка в 55 лет дорого и не для всех

close
100%
Global Look Press

Ставшая матерью в 55 лет актриса Бриджит Нильсен поделилась своими предостережениями с женщинами, которые надеются родить ребенка в позднем возрасте. Ее слова передает Fox News.

»[Нужно] принимать гормоны, сдавать все анализы. Думаю, это не для всех. И это может быть очень дорого», — призналась бывшая супруга Сильвестра Сталлоне.

При этом звезда «Рокки» призналась, что лично для нее поздняя беременность оказалась самой легкой, несмотря на высокий риск осложнений и страх.

«Мой совет: если вы можете подождать, то не становитесь матерями в двадцать с небольшим лет. Это слишком рано. Путешествуйте, получайте удовольствие от работы. Откладывайте деньги и узнавайте себя. Ребенок — это ответственность, которая также ограничит вашу свободу», — заявила Нильсен.

Актриса Бриджит Нильсен была замужем пять раз. У нее пятеро детей. В браке с первым мужем Каспером Виндингом, продлившимся всего год, у артистки появился сын Джулиан. Во второй раз Нильсен вышла замуж за Сильвестра Сталлоне — эти отношения официально продлились два года. Затем у актрисы был короткий роман с футболистом Марком Гастино, от которого она родила сына Киллиана. С третьем мужем, режиссером Себастьяном Коупендом, у Нильсен не было детей, а в следующем браке с актером Раулем Мейером появилось двое: Дуглас и Рауль.

Сейчас артистка находится с отношениях с барменом Маттиа Десси. Они вместе с 2004 года, а женаты с 2006-го. В 2018 году у пары появилась дочь Фрида.

Ранее сообщалось, что создателей «Форсаж 9» оштрафовали из-за несчастного случая с каскадером.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий