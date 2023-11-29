Бойцы ВСУ пожаловались на пробуждение под песню Газманова по утрам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили недовольство по поводу того, что их утро начинается с песни Олега Газманова «Вперед, Россия», которую громко включают с российских позиций. Видео этого необычного будильника украинских военных было опубликовано в Telegram-канале «ПОТОК».

В полной версии видео присутствует нецензурная лексика, которую солдаты ВСУ используют, чтобы выразить свое отношение к этому поступку со стороны российских бойцов.

Россияне назвали главных современных музыкантов-патриотов, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 28% опрошенных назвали главным патриотом на отечественной сцене исполнителя песни «Я русский» SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

Олегу Газманову голоса отдали 22% респондентов, Николаю Расторгуеву — 10%. В числе других патриотичных исполнителей россияне назвали Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (группа «ДДТ»), Николая Баскова (4%).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.