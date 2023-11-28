Режиссерский дебют фигуриста Максима Шабалина удостоился приза международного фестиваля

Фигурист и бронзовый призер Олимпийских игр Максим Шабалин получил награду 7-го Международного кинофестиваля авторского кино в Мексике. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен и режиссер показал на фестивале свой дебютный полнометражный фильм «Времена года». Его наградили в номинации «Лучший режиссер-дебютант», но также на фестивале отметили сыгравшую главную роль актрису Ирину Гриневу.

Сюжет картины Шабалина разворачивается вокруг балерины Мариинского театра Натальи, которая готовится к премьере балета «Времена года». Сценарий к фильму написал сам фигурист.

Помимо Гриневой, в каст вошли бывший солист Большого театра Денис Медведев, актеры Александр Галибин, Павел Осадчий, Татьяна Майст и Ирина Савицкова.

Режиссер Максим Шабалин и актриса театра и кино Ирина Гринева женаты с ноября 2010 года. Они познакомились на вечеринке у друзей, когда артистка уже развелась с кинематографистом Андреем Звягинцевым. 21 ноября 2010 года пара венчалась в храме Успения Божией Матери в Путинках. У них есть дочь Василиса 2013 года рождения.

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