Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с тремя детьми

Актриса Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с мужем Мэттью Бродериком и их тремя детьми. Семейное фото появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 21-летнего сына пары Джеймса.

В кадре семья лежит в кровати, к родителям также присоединились 14-летние сестры-близнецы Мэрион и Табита.

Паркер и Бродерик поженились в 1997 году. В 2002 году у них родился Джеймс, семью годами позже суррогатная мать родила артистам дочерей.

Дети Паркер и Бродерика редко выходят в свет, появляются с родителями на красных дорожках или других общих фото.

Накануне жена актера Эммануила Виторгана опубликовала в соцсетях архивное фото из роддома. Ирина Виторган показала, как ее с дочерью встречала семья.

«Мой выход из роддома, когда появилась на свет младшая Кларочка…Желаю всем женщинам, кто мечтает стать матерью, пусть получится! И неважно, есть или нет сегодня рядом с вами мужчины, решайтесь, ребенок не помеха. Посылаю вам положительные флюиды на счастье, загадывайте…Сбудется», — написала она.

Ранее отец Ивана Урганта пошутил о своем финансовом благосостоянии.