Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Театре им. Ленсовета объяснили госпитализацию Боярского

В Театре им. Ленсовета назвали плановой госпитализацию Михаила Боярского

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Театре имени Ленсовета заявили, что артист Михаил Боярский планового госпитализирован в одну из петербургских больниц. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

При этом накануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позднее сын актера Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

Однако представитель Боярского Надежда Дуванова ответила на сообщения о его госпитализации фразой: «Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо».

В беседе с Life она уточнила, что инфаркт у Боярского не подтвердился. По ее словам, артиста уже перевели из реанимации в палату кардиологии Мариинской больницы.

Ранее сообщалось, что состояние режиссера Митты ухудшилось.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий