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Стало известно о госпитализации Михаила Боярского с инфарктом

78.ru: актера Боярского госпитализировали с инфарктом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника телеканала, артисту стало плохо накануне, 27 ноября. 28 ноября врачам удалось стабилизировать состояние артиста, и его перевели из реанимации в обычную палату.

Пока родные звезды фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Д'Артаньян и три мушкетера» не комментировали сообщения о состоянии его здоровья.

Накануне звезда фильма «Я шагаю по Москве», народный артист России Евгений Стеблов перенес госпитализацию. По его словам, ему сделали сложную операцию, однако свой диагноз он называть отказался.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло – все в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», — сказал Стеблов.

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