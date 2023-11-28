Даша Дошик заявила, что мечтает «фитануть» с Киркоровым

Блогер-миллионник Даша Дошик рассказала «Газете.Ru», что мечтает записать песни с представителями «старой школы» российского шоу-бизнеса.

«Я обожаю «старую школу», с удовольствием бы фитанула с Филиппом Бедросовичем [Киркоровым], Димой Биланом, Сережей Лазаревым — ой, у меня мама так любит его!» — поделилась блогерша.

В фильме «Елки 10», который выйдет в кино 7 декабря, Дошик сыграла бывшую геймершу. В комедии также снялся Филипп Киркоров, с которым 19-летняя звезда познакомилась на съемках постера:

«Прихожу, знакомлюсь — а он вообще другой! Очень высокий, сдержанный, при этом веселый, нет напряжения. Он по факту суперзвезда: ожидала, что зайду — и он морально задавит меня своим эго. Он очень яркий, рядом чувствуется его невероятно мощная энергетика. Мы с ним постояли, пообщались, я поняла, что он живой человек, тоже родился на планете Земля, все нормально. Замечательный мужчина».

Для Дошик десятые «Елки» стали дебютом в качестве киноактрисы. Блогерша призналась, что ей было непросто отыгрывать эмоции и она «тормозила» съемочную команду.

Полное интервью «Газеты.Ru» с Дашей Дошик читайте здесь.