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Вдове Николая Караченцова провели срочную операцию

Shot: актрисе Людмиле Поргиной удалили опухоль

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актрисе Людмиле Поргиной сделали операцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Поргиной провели экстренную операцию по удалению опухоли ободочной кишки. Как отмечает Telegram-канал, 75-летняя актриса начала чувствовать боль в левой части живота в начале осени, однако около двух месяцев не обращалась в больницу.

Операция прошла успешно. Поргина пробыла в больнице четыре дня — с 19 по 23 октября. Во время госпитализации звезде ставили капельницы для восстановления и делали уколы для улучшения кровообращения.

На данный момент Поргина чувствует себя хорошо. Артистка сообщила, что сейчас находится в Дубае, где «порхает как птица».

Поргина начала актерскую карьеру во МХАТ СССР им. Горького в 1972 году. Она также служила в театре «Ленком Марка Захарова». В 1973-м она дебютировала в кино в картине «Много шума из ничего».

В фильмографии Поргиной около 13 ролей. Она сыграла в таких картинах как «В круге первом», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев», «Дежа вю», «Пир во время чумы».

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