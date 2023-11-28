Вдове Николая Караченцова провели срочную операцию

Актрисе Людмиле Поргиной сделали операцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Поргиной провели экстренную операцию по удалению опухоли ободочной кишки. Как отмечает Telegram-канал, 75-летняя актриса начала чувствовать боль в левой части живота в начале осени, однако около двух месяцев не обращалась в больницу.

Операция прошла успешно. Поргина пробыла в больнице четыре дня — с 19 по 23 октября. Во время госпитализации звезде ставили капельницы для восстановления и делали уколы для улучшения кровообращения.

На данный момент Поргина чувствует себя хорошо. Артистка сообщила, что сейчас находится в Дубае, где «порхает как птица».

Поргина начала актерскую карьеру во МХАТ СССР им. Горького в 1972 году. Она также служила в театре «Ленком Марка Захарова». В 1973-м она дебютировала в кино в картине «Много шума из ничего».

В фильмографии Поргиной около 13 ролей. Она сыграла в таких картинах как «В круге первом», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев», «Дежа вю», «Пир во время чумы».

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