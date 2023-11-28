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«Нога в крови»: Самбурская вспомнила, как разошлась с мужем через неделю после свадьбы

Актриса Настасья Самбурская рассказала о драке с бывшим мужем Дыцевичем

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская на «Шоу Воли» вспомнила, как развелась с Кириллом Дыцевичем через неделю после свадьбы.

«Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая. Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит», — вспомнила Самбурская.

После этих слов последовала ссора, в рамках которой Дыцевич сказал Самбурской идти туда, откуда она пришла. При этом, по словам актрисы, в тот момент супруги находились в квартире звезды «Универа». Вслед за этим бывший муж ударил Самбурскую по лицу.

«Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: «Вызывай полицию», — рассказала артистка.

Ранее Самбурская рассказала о новом романе.

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