«Это позорище»: жена ST описала свой первый опыт на телевидении

Блогер Ассоль Васильева на шоу «Дерзкая готовка» вспомнила, как получила свой первый опыт работы на телевидении.

По словам супруги рэпера ST, в возрасте 17 лет она впервые попала на кастинг в своем родном городе Тверь. Васильева рассказала, что тогда телеканал СТС искал ведущих в рамках шоу «Ты супер ведущий». Из-за большого ажиотажа девушке казалось, что на прослушивания пришла вся молодежь города. Тем не менее Васильевой удалось пройти пробы, однако победить в проекте у нее не вышло. Блогер считает, что ее не взяли из-за слишком юного возраста.

«Это позорище», — пожаловалась Васильева.

По словам девушки, в проекте в итоге победила 25-летняя радиоведущая, которая и стала ведущей утреннего шоу. При этом блогер призналась, что на проекте столкнулась с первыми хейтерами, которые в те времена жаловались на форумах, что Васильева слишком много «умничает».

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