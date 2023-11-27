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Сын Стаса Пьехи сменил три школы из-за хулиганства

Бывшая жена Пьехи Горчакова сообщила, что сын сменил три школы из-за хулиганства

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wolfieha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая жена Стаса Пьехи, модель Наталия Горчакова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что ее сыну Пете пришлось сменить три школы из-за хулиганства.

Горчакова назвала своего сына «внесистемным» и «хулиганистым». Модель объяснила, что разрешает мальчику делать абсолютно все, но только в его комнате.

«Я говорю ему: «Петь, в своей комнате хоть костры жги, на территории общего пользования будь любезен соблюдать правила», — поделилась экс-супруга Пьехи.

Горчакова не стал отрицать, что у сына бывает весьма непослушное поведение в школе. Мальчик спорит с учителями и «ни на минуту не дает расслабиться» матери. Женщина объяснила, что ей стыдно рассказывать о проступках своего ребенка. Писательница Дарья Донцова поддержала бывшую супругу Пьехи, признавшись, что ее сын тоже хулиганил в школе.

«Послушай, моя дорогая, мой сын в восемь лет пришел с записью в дневнике: «С криком «за мной товарищи» спрыгнул со второго этажа школы». И его выгнали! Говори правду, Наташ!» — обратилась к модели Донцова.

Горчакова призналась, что на общем празднике, где собралась вся школа, Петя употреблял нецензурную лексику.

«Был конкурс рассмешить Царевну Несмеяну. Никто не мог этого сделать. Петя подошел и выругался таким отборным матом. Там был такой шок. Его отстранили на неделю из школы», — поделилась модель.

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