Актриса Сара Окс обвинила Ларису Гузееву в ненависти к женщинам

Актриса и певица Сара Окс обвинила в беседе с passion.ru телеведущую Ларису Гузееву в женоненавистничестве.

Окс заявила, что Гузеева ненавидит женщин, особенно тех, кто вышел из неблагополучных семей.

«Сколько смотрю отрывки ее диалогов с участницами (Из программы «Давай поженимся!». — «Газета.Ru»), из Испании звонят и говорят, что им стыдно от такого хабальского поведения, испанский стыд. Ведущая должна быть выше, лучше, а словесным зловонием она опускает себя», — заявила артистка.

По мнению Окс, Гузеева «срывается» на девушек из неблагополучных семей, так как сама не может принять в себе эти качества.

В октябре Гузеева рассказала, что ее часто обвиняют в «деревенском» происхождении. Она родилась в поселке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. В скором времени ее семья переехала в село Нежинка Оренбургской области.

По словам Гузеевой, она не стесняется того, что родом из деревни. Более того, она гордится этим. Артистку восхищает красота ее родины и продукты, выращенные на грядках.

Ранее Гарик Харламов признался в любви Гузеевой.