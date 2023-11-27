Названы самые популярные песни у россиян в 2023 году

Аудиосервис Звук составил рейтинги самых популярных артистов, песен и жанров в 2023 году. Данные оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным HiFi-стриминга, чаще всего в 2023 году пользователи слушали артистов ANNA ASTI (Анна Асти), «Король и Шут», Artik & Asti, Zivert и NЮ.

Самыми популярными по прослушиваниям треками стали «По барам» ANNA ASTI, «Позвони» DJ SMASH, NIVESTA, «Верю в тебя» ANNA ASTI, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и WAKE UP! от Zivert.

Чаще всего и в пятницу вечером, и в понедельник утром пользователи слушали одну и ту же песню — «По барам». Днем пользователи предпочитали «Позвони», вечером — «Царицу» ANNA ASTI и «Где прошла ты» Гио Пика и Кравц.

Больше всего скачали треки «Где прошла ты», «По барам», «ASPHALT 8» исполнителя MACAN, «На белом» группы «Каспийский Груз» (feat. Гио Пика), «Кукла колдуна».

Самыми музыкальными городами России стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург. При этом в Москве Звук слушают на 1357% больше, чем в других городах из топ-50 по прослушиваниям, а в Санкт-Петербурге — на 482%.

Самым музыкальным днем 2023 года стало 20-е октября — в этот день пользователи слушали больше всего музыки.

Накануне россияне назвали главных музыкантов-патриотов.

Ранее Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены.