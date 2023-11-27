Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен

В Иркутске состоялся концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», несмотря на протесты активистов и многочисленные отмены выступлений артистки в других городах страны. Об этом сообщает ircity.ru.

По словам очевидцев, Арбенина начала концерт необычно: она спустилась в партер с трибуны и прошла через весь зал, приветствуя поклонников своего творчества.

После певица поднялась на сцену и запела песню «Цой» из нового репертуара. Во время шоу Арбенина также пригласила на сцену девочку-школьницу, вместе с которой начала пускать бумажные самолетики в зал.

22 ноября Арбенина сообщила, что организаторы мероприятия отменили выступления во дворце спорта Томска и расторгли договор с ней в одностороннем порядке. Звезда извинилась перед публикой за «обманутые надежды, украденные силы и потраченные деньги».

Начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова сообщила, что отмена концерта певицы Дианы Арбениной произошла из-за многочисленных жалоб населения.

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