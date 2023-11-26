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Звезда «Счастливы вместе» сделала неожиданное признание о скандале с наркотиками

Актриса Бочкарева призналась, что была беременна во время скандала с наркотиками

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@natalia_bochkareva_official/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актриса Наталья Бочкарева на YouTube-шоу «Макарена» призналась, что была беременна, когда ее задержали за хранение наркотиков.

«Я показала бумаги с анализами, которые я прошла, у меня даже волосы брали. Да и на суде показывала, но это было никому неинтересно, уже скандал покатился. Дело в том, что я тогда была в положении. Но этого никто не знал», — уточнила Бочкарева.

При этом звезда сериала «Счастливы вместе» заверила, что знакомые поддержали ее в этой ситуации, так как никто не сомневался в невиновности актрисы. Бочкарева заверила, что является образцовой матерью — ходит на родительские собрания и принимает участие во внешкольных мероприятиях.

«Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне», — резюмировала Бочкарева.

Наталью Бочкареву задержали в сентябре 2019 года на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Тогда актрису отпустили под подписку о невыезде и лишили прав, а после закрыли открытое уголовное дело и назначили штраф.

Ранее Мария Кравченко подколола Боню и выразила свое отношение к пластике.

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