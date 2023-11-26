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Бразильский рэпер загорелся прямо на сцене

Bild: у рэпера Djonga загорелись шорты во время выступления

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Кадр из видео/BILD

У бразильского рэпера Djonga (настоящее имя — Густаво Перейра Маркес) загорелась одежда во время выступления на сцене. Видео момента публикует Telegram-канал «Bild на русском».

На опубликованном изданием ролике видно, как Маркес проходит рядом с пиротехнической установкой. Она срабатывает, и огонь моментально переходит на шорты рэпера. При этом сам Djonga не сразу замечает, что горит. Увидев произошедшее, исполнитель быстро снимает с себя шорты, а воспламенение рукой гасят прибежавшие на сцену люди.

В августе на пятом фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» во время выступления SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) загорелась шинель. В ходе исполнения песни «Эскадрон» Дронов подкинул пальто, после чего начал махать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу. Однако шинель исполнителя упала недалеко от оборудования, и искры прожгли пальто.

«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — сказал тогда певец.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане произошла давка на концерте Jah Khalib.

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