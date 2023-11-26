«Он нагулялся»: Аринбасарова высказалась о браке Кончаловского и Высоцкой

Актриса Наталья Аринбасарова в разговоре с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» призналась, что ей нравится телеведущая Юлия Высоцкая, которая является женой ее бывшего мужа Андрея Кончаловского.

«Я думаю, что он нагулялся, возраст уже. Если бы он был моложе, я думаю, он бы и на Юле не остановился бы. Я очень рада, что у него такая жена, как Юля, заботливая, что она ему продлевает жизнь», — подчеркнула Аринбасарова.

Артистка призналась, что им с Кончаловским удалось сохранить нормальные отношения друг с другом после развода. По словам Аринбасаровой, даже во время бракоразводного процесса они с Кончаловским продолжали общаться, шутить и смеяться.

И по сей день артисты поздравляют друг друга с праздниками и периодически общаются. Аринбасарова рассказала, что им с режиссером пришлось расстаться, так как он захотел поехать за границу, а молодая жена стала для него препятствием на пути к цели.

«И я его тогда спросила, говорю, а скажи, ты мне изменял когда-нибудь? «Нет, никогда». Ну я ему поверила. Я же была молоденькая очень и абсолютно наивная», — вспомнила актриса.

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