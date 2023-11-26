Disney заподозрили в использовании нейросетей при попытке повторить знаменитую картину

Пользователи социальных сетей осудили компанию Walt Disney за возможное использование нейросетей для своих артов. Об этом пишет Fandom Wire.

В посте на День благодарения компания опубликовала рисунок, который является пародией на знаменитую картину «Свобода от нужды» Нормана Рокуэлла. На рисунке Disney видно, как Микки Маус и Минни Маус, Гуфи, Дональд и Дейзи Дак, Плуто и другие персонажи мультфильмов сидят за праздничным обеденным столом. Однако поклонники заподозрили, что Disney решила сэкономить на художниках и прибегла к использованию нейросетей.

«Многомиллиардная компания не может позволить себе настоящий рисунок? Стыд», — говорится в одном из самых популярных комментариев под публикацией.

Ранее Disney перенесла дату релиза нового фильма про Короля-льва.