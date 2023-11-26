Виктория Боня избавляется от своих шуб

Телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решила отказаться от одежды из натурального меха.

«Я пыталась выбрать шубу, в которой пойти, но не смогла надеть. Меня прям передернуло. Нужен совет. Что будем делать с моими шубами? Их штук пять», — призналась блогерша.

Боня сделала голосование среди своих подписчиков, в котором предложила им решить судьбу шуб. Наиболее популярным вариантом оказался тот, что предлагает Боне продать шубы, а вырученные средства отдать на благотворительность.

Недавно блогерша заявила своим подписчикам, что хочет родить еще одного ребенка. Телеведущая воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат и совместно воспитывают ребенка.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai». По словам Бони, Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

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