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Умерла звезда «Бумбараша»

Скончалась актриса Наталия Дмитриева

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Киевская киностудия им. А.П.Довженко

Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Молодежного театра на Фонтанке.

«25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева», — уточнили в театре.

Всего актриса снялась в около 40 фильмах, в частности сыграла возлюбленную героя Валерия Золотухина Варвару в фильме «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народицкого, а также Викторию в «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича, Людмилу в «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко, Елену в картине «Невозвращенец» Сергея Снежкина.

«Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить», — отмечают в театре.

С 1968 по 1979 год актриса служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, в сезоне 1979-1980 играла в театре им. Ленсовета. В 1980 году и до своей смерти работала в Молодежном театре на Фонтанке. Ее пьесу «Девочка на шаре» поставили в московском Театре Армена Джигарханяна.

Ранее в Индии погиб российский актер Максим Белецкий.

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