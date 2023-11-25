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«Наполеон» с Хоакином Фениксом покажут на большом экране в России

В России кинотеатры покажут фильм Ридли Скотта «Наполеон»

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Некоторые кинотеатры в России анонсировали показ картины «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом сообщает НСН со ссылкой на анонсы сетей «Мягкий кинотеатр» и «Мираж».

Мировая премьера исторического фильма Ридли Скотта состоялась 22 ноября. «Наполеон» рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби.

«Мягкий кинотеатр» планирует показывать «Наполеона» с 26 ноября в формате «предсеансового обслуживания». В «Мираже» пока не объявляют точную дату премьеры. Согласно источникам Cinemaplex, копия «Наполеона» появится в большинстве кинотеатров России 30 ноября .

Накануне Ридли Скотт пошутил, что французам трудно угодить. Так он отреагировал на вопрос журналиста, который заметил, что многие французские критики написали негативные рецензии о его новом фильме

«Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — высказался Скотт.

Ранее Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте.

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