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Популярная комедиантка уснула за рулем

Уснувшую за рулем актрису Тиффани Хэддиш арестовали за пьяное вождение

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Imago/Faye Sadou/Global Look Press

Популярную комедиантку Тиффани Хэддиш арестовали в Лос-Анджелесе (США) за пьяное вождение после того, как она уснула за рулем. Об этом сообщает TMZ.

Актриса уснула за рулем около шести утра 24 ноября посреди дороги, машина резко остановилась, но ДТП не произошло.

Хэддиш заковали в наручники и доставили в полицейский участок, после чего отпустили.

Перед поездкой и арестом комедиантка выступала на юмористическом вечере, посвященном Дню благодарения.

В январе 2022 года ее уже арестовывали за пьяное вождение — тогда она тоже уснула за рулем. Суд по данному инциденту назначен на 4 декабря 2023 года.

Недавно Хэддиш в подкасте Пэрис Хилтон «Я Пэрис» рассказала о своей собаке Дример, которая могла унюхать у мужчины заболевание, передающееся половым путем (ЗППП).

Ранее Гвинет Пэлтроу пожаловалась на менопаузу.

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