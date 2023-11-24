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Отец Шарлота узнал об уголовном деле против певца из СМИ

Отец певца Шарлота удивился возбуждению уголовных дел против сына

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Эдуард Шарлот/VK

Семья певца Эдуарда Шарлота узнала о возбуждении уголовного дела против него из новостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на отца артиста Ярослава Шарлота.

По словам Шарлота-старшего, он удивился, когда прочитал о том, в чем подозревают сына. При этом никаких официальных бумаг он пока не видел и не получал.

В ближайшее время Ярослав Шарлот планирует искать адвоката для Эдуарда в Самаре, куда певца этапируют из Санкт-Петербурга в начале декабря после отбывания им административного ареста.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в России второй раз за месяц отменили спектакль «Сережа очень тупой».

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