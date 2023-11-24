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Аллу Пугачеву отказались приглашать спеть предприниматели с Рублевки

«МК»: предприниматели не хотят платить Пугачевой 46 млн рублей за корпоративы

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву отказались приглашать на корпоративы некие предприниматели «с Рублевки», рассказала в беседе с «МК» певица и светская леди Алена Кравец.

«Это правда: ни один из моих соседей Аллу звать на свои вечеринки не планирует. Наоборот, когда стал известен гонорар Пугачевой за новогодний корпоратив, все стали над ней посмеиваться. Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: «Я кормить ее семейку не собираюсь!», — поделилась она, намекая на гонорар в 46 млн рублей, который, как утверждают СМИ, артистка просит за свое выступление.

По словам Алены Кравец, с тех пор как супруга Пугачевой Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом, ее выступления перестали ассоциироваться с высоким уровнем мероприятия.

«Алла Борисовна, конечно, в последнее время перегибает палку своими постами в социальных сетях. Даже после ее отъезда из России у нас на Рублевке к ней относились лучше, чем сейчас. В прошлом году многие растерялись. Некоторые даже на какой-то период уехали из России. Но потом, поняв всю суть происходящего, вернулись. А Пугачева — нет», — объяснила она, почему артистке объявили бойкот.

Кравец уточнила, что Пугачеву на корпоративах могут заманить Лолита, Таисия Повалий, Азиза, Наташа Королева, Маша Распутина.

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