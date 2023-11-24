Музыкальный критик назвал альбомы-«завещания» Фредди Меркьюри

Музыкальный критик Евгений Бабичев признался, что не только всемирно известный хит группы Queen «Show must go on» можно назвать «завещанием» вокалиста Фредди Меркьюри. Его слова передает NEWS.RU.

«Назову не очевидные пластинки с суперхитами. Советую послушать альбомы «The Miracle» (1989) и «Innuendo» (1991) — два последних прижизненных альбома Меркьюри в составе Queen. Мне кажется, коллектив откроется с другой стороны», — подчеркнул эксперт.

Бабичев отметил, что после известий о болезни Меркьюри коллектив перестал спорить об авторстве песен и сосредоточился на студийной работе.

«Песни The Miracle и Innuendo подписаны группой Queen — по 25% авторства. И мне кажется, что это раскрепостило участников», — заявил он.

В августе сообщалось, что подруга Фредди Меркьюри выставила на продажу больше тысячи личных вещей артиста. С молотка аукциона Sotheby's в Лондоне ушел принадлежавший вокалисту группы Queen черновик c текстом написанной им песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) почти за 1,379 млн фунтов стерлингов, а также атласное кимоно рок-музыканта.

Ранее экс-солист «На-На» Юрин назвал журналистку блохой за пересказ мнения зрителя о плохом концерте.