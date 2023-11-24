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Тимати о секонд-хэндах: «Покупал майки рокерские»

Рэпер Тимати рассказал, что уже давно не ходил в секонд-хэнды

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что давно не был в секонд-хэндах.

Тимати рассказал, что в последний раз мог быть в подобных магазинах около семи лет назад в Америке.

«Может лет семь назад покупал майки рокерские, когда в Америке был. А так не хожу туда», — поделился артист.

Тимати активно развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 миллионов рублей. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

30 августа стало известно, что Тимати и Пинский выкупили 68 франчайзинговых ресторанов Domino's Pizza и объединяют вокруг себя других франчайзи в России. Новые владельцы перезапустят сеть пиццерий под брендом DOMИNO Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более двух тысяч сотрудников по всей России.

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