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Анфиса Чехова позавидовала новой внешности Киркорова

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что завидует красоте Киркорова

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Личный архив

Телеведущая Анфиса Чехова восхитилась внешностью Филиппа Киркорова после пластики. Об этом сообщает Voice.

Чехова призналась, что каждый раз удивляется тому, как хорошо выглядит Киркоров. Звезда заявила, что завидует певцу.

«Я думаю, наверняка фильтр наложил, а сейчас вижу, что не было фильтров. Шикарно выглядишь, и даже грима нет! Серьезно! Черная зависть!» — отметила телеведущая.

Чехова поинтересовалась, какие косметические процедуры делает артист, чтобы так хорошо выглядеть. Киркоров посоветовал любить себя.

В марте Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В ноябре Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее стало известно, что Киркоров задолжал налоговой многомиллионную сумму.

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