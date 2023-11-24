Звезда «Реальных пацанов» раскрыл пол будущего ребенка

Актер Владимир Селиванов рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него родится сын.

Селиванов опубликовал фото и видео с гендер-пати, на котором он и его возлюбленная раскрыли пол будущего малыша. Во время мероприятия пара с закрытыми глазами разукрасила друг друга в цвет, символизирующий пол будущего малыша. Им оказался синий. Это значит, что у звезды появится на свет сын.

В октябре стало известно, что Селиванов ждет ребенка от блогерши Александры Калмыковой. Пара вместе чуть больше года, они еще не успели узаконить свои отношения.

Селиванов также воспитывает дочь Еву вместе со своей бывшей женой Викторией Маркиной. Актер признавался, что ушел от жены к Калмыковой до официального расторжения брака и не жалеет об этом поступке. По словам артиста, после рождения ребенка чувства к супруге начали угасать, а их «пути» постепенно расходились.

В феврале 2023 года Калмыковой также сообщила о разводе с супругом, от которого родила сына и дочь. Блогерша объяснила, что мужчина был против ее публичности и завидовал популярности. По словам Калмыковой, они продолжают общение, но только по вопросам воспитания детей.

Ранее Ида Галич пожалела, что не родила второго ребенка.