Участница «Женского стендапа» рассказала об угрозе из-за шутки про бурят

Юмористка Анастасия Веневитина призналась в YouTube-шоу «Хорошо устроились», что получала угрозы из-за своих шуток.

Веневитина рассказала в карьере комика всегда найдутся зрители, которые обидятся на твои слова. Артистка поделилась, что недавно у нее случился конфликт из-за шутки про бурят.

Комикесса уточнила, что некоторые из зрителей попытались спокойно объяснить, почему им неприятно, однако некоторые вели себя очень агрессивно. Она пожаловалась, что получила «тонну неконтролируемого хейта» в свой адрес после выступления.

Более того, Веневитиной начали поступать угрозы после шутки. Один из недоброжелателей хотел навести на нее порчу.

«Всех болезней в мире тебе, чтобы ты не родила никогда» и так далее. «Я на тебя какой-то заговор сделаю, проклятие на тебя». И потом он пишет: «Ну как сделаю, как шаману пойду, он сделает». Меня так вынесло с этого», — вспомнила слова хейтера артистка.

Анастасия Веневитина стала известна после участия в проекте «Женский стендап». Она также участвовала в шоу «Comedy Баттл», «Прожарка», «Открытый микрофон» и «Stand Up Battle Павла Воли».

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