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Актриса из сериала «Кухня» тайно вышла замуж

Актриса Серафима Низовская сообщила, что вышла замуж

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serafimanizovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Серафима Низовская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж.

Низовская сыграла свадьбу 23 октября 2023 года, однако рассказала об этом только сейчас. Она не раскрыла имя и внешностью своего мужа. Звезда опубликовала кадр с фотосессии, где держит за руку супруга. На снимке видны только ладони пары.

«Уж месяц, как я вышла замуж, то есть мы поженились и теперь официальная ячейка общества. В тот день утром подруга написала: «Первый раз для шока, второй — для удовольствия». Так и есть», — подписала публикацию актриса.

Для Серафимы Низовской этот брак стал вторым. Ее первым супругом был журналист Сергей Кешишев. В 2006 году у них родился сын. Мальчика назвали Гектором. Позже супруги развелись. У актрисы также есть младший сын Савелий от актера Виталия Кудрявцева.

Серафима Низовская дебютировала в кино в 2000 году в картине «Спасатели: Критическая масса». В ее фильмографии более 50 ролей. Актриса снялась в таких проектах, как «Черная весна», «Кухня», «Молодежка», «Улицы разбитых фонарей», «Мамочки», «Крик совы».

Ранее Ляйсан Утяшева высмеяла слухи о флирте с другими мужчинами.

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