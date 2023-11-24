Scally Milano выступил против пропаганды наркотиков в музыке

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) признался в интервью YouTube-каналу «Вписка», что хочет продвигать правильные ценности своей музыкой.

«Хочу, чтобы люди увидели, как я изменился как человек и как личность. Видели во мне пример человека, который выбрался из бедности. Не нужно прожигать молодость: уходить в наркотики и алкоголь. Это все фигня полная. Я знаю это, я был в этом», — заявил Дмитриев.

По словам Scally Milano, он удалил «всю свою старую грязь» со всех обширных музыкальных площадок. Музыкант добавил, что на момент записей тех треков даже не думал, что его заметят люди и его музыка найдет свою аудиторию.

При этом на вопрос, не видит ли Scally Milano в подобном шаге предательство себя как творческой единицы, он ответил: «Такие обстоятельства, я не знаю».

В апреле Scally Milano обратился к Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» призвала СК отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

Ранее сообщалось, что публикации Шарлота проверят на признаки статьи о «возбуждении ненависти».