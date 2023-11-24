Scally Milano рассказал, кто был инициатором его встречи с Мизулиной

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) рассказал, что его команда обсуждала все вопросы во время встречи с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Этим Дмитриев поделился в интервью YouTube-каналу «Вписка».

«Инициатором встречи [с Екатериной Мизулиной] была девочка, которая работала в нашей команде — так это все и произошло. Мы не обсуждали толком что-то глобальное, но по большей степени разговаривали люди из моей команды», — заявил музыкант.

Он также признался, что разошедшийся по сети его снимок с Екатериной Мизулиной «не должен был оказаться в интернете». По словам рэпера, ему просто предложили сфотографироваться в конце встречи.

В апреле Scally Milano обратился к Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» призвала СК отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

Ранее сообщалось, что публикации Шарлота проверят на признаки статьи о «возбуждении ненависти»