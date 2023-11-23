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«Уважаю качественное игристое»: Мария Кравченко об отношении к алкоголю

Юмористка Мария Кравченко призналась, что знает свою меру спиртного

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Lev Ilyin/Global Look Press

Юмористка и актриса Мария Кравченко в интервью The Voice выразила мнение, что спиртное может присутствовать в жизни человека, если тот знает свою меру.

«Что же касается меня, то я считаю, что алкоголь может присутствовать в жизни любого человека, но в меру. Я из тех людей, кто четко знает свою норму: могу выпить бокальчик белого вина, уважаю качественное игристое, да и некоторые крепкие напитки иногда приходятся по душе», — отметила Кравченко.

Она также призналась, что сильно похудела во время съемок телешоу «Звезды в Африке». По словам юмористки, после возвращения в Россию ее организм некоторое время отказывался принимать определенные продукты. Поэтому актриса поначалу просто варила бобы, добавляя различные ингредиенты.

«Видимо, я уже привыкла к маленьким порциям. На проекте я не испытывала такого сильного желания поесть, как многие мои коллеги. А почему у многих потом начинались проблемы? Люди врывались обратно в свою жизнь и набрасывались на еду», — предположила Кравченко.

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