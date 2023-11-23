Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Публикации Шарлота проверят на признаки статьи о «возбуждении ненависти»

Shot: прокуратура Самары начала проверку публикаций Шарлота

close
100%
Эдуард Шарлот/VK

Прокуратура Самары начала проверку публикаций певца Эдуарда Шарлота на признаки статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, силовики проверят посты с поджогом российского паспорта, публикации с критикой специальной военной операции на Украине, а также ролик, в котором Шарлот рвет и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. В отношении артиста могут возбудить уголовное дело по статье 354.1 «Осквернение символов воинской славы России».

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение.

Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

23 ноября Шарлота поместили в спецприемник в Санкт-Петербурге. Он проведет в заключении почти две недели, но после окончания административного ареста против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее бывший солист «Руки вверх!» призвал Шарлота пойти в армию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий