Публикации Шарлота проверят на признаки статьи о «возбуждении ненависти»

Прокуратура Самары начала проверку публикаций певца Эдуарда Шарлота на признаки статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, силовики проверят посты с поджогом российского паспорта, публикации с критикой специальной военной операции на Украине, а также ролик, в котором Шарлот рвет и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. В отношении артиста могут возбудить уголовное дело по статье 354.1 «Осквернение символов воинской славы России».

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение.

Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

23 ноября Шарлота поместили в спецприемник в Санкт-Петербурге. Он проведет в заключении почти две недели, но после окончания административного ареста против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее бывший солист «Руки вверх!» призвал Шарлота пойти в армию.