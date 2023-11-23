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Бывший солист «Челси» рассказал о планах на эмиграцию

Певец Бородин заявил, что не собирается уезжать из России

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arsenyborodin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Арсений Бородин опроверг в беседе с POPCAKE.TV, что собирается переезжать из России.

Бородин отметил, что у него и в мыслях не было эмигрировать в другую страну. Артист понимает, что сейчас многие его коллеги отправились жить за границу. Он посчитал это их выбором. Сам певец заявил, что уже прошел через подобное и «переболел» этим.

«Если человек ни разу не был в Америке, но решил туда переехать, у меня для него печальные новости. Если он никогда не жил в Германии и не сталкивался с местными налогами и другими нюансами в жизни, у меня тоже для них интересные новости», — поделился артист.

Бородин признался, что ему нравится жить в Москве. Звезда «в восторге» от того, что произошло со столицей России за последние десять лет.

Арсений Бородин стал известен после участия в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Артист выступал в составе группы «Челси». В 2013 он начал сольную карьеру. Певец является победителем проекта «Главная сцена» и участником шоу «Голос» и «Фабрика звезд. Возвращение».

Ранее бывший солист «Челси» вспомнил скандал на концерте Земфиры.

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