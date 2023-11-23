Бывший солист «Челси» вспомнил скандал на концерте Земфиры

Певец Арсений Бородин вспомнил в беседе с POPCAKE.TV об инциденте во время концерта артистки Земфиры.

Бородин отметил, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) против того, чтобы слушатели приходили на выступление с едой и напитками. По его словам, артистка прекращала концерт до тех пор, пока зрители не переставали есть.

Бородин считает, что все зависит от формата выступления. Он считает уместным, когда на рок-концерты ходят с едой и напитками. По его мнению, такое поведение слушателей не умаляет их уважения к артисту.

Земфира начала свою карьеру в 1996 году. Тогда она работала звукооператором на уфимской радиостанции «Европа плюс». В 1999-м она выпустила свой дебютный альбом «Земфира». Артистка является лауреаткой премий «Триумф», «Золотая Горгулья» и Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича.

В феврале 2023 года Земфиру признали иноагентом. В Минюсте объяснили это тем, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в других странах с призывами против спецоперации России на Украине и получала поддержку из иностранных источников.

Ранее Земфира выразила тоску по Ренате Литвиновой в социальных сетях.