«Карма многое решает»: солистка «Фабрики» высказалась о материнстве

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева в беседе с PROZvezd призналась, что делает все возможное ради беременности.

«Посмотрим! Как Бог решит. Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится», — подчеркнула Тонева.

При этом она добавила, что собственный ребенок стал бы для нее большой наградой. Тонева также рассказала, что практикует медитации и старается не пользоваться телефоном хотя бы во время еды. По словам звезды, многие люди сейчас привыкли постоянно находиться в контакте со своим телефоном.

«Не получается уединиться, не получается побыть без телефона. Бог един и важно ощущать в себе божественное начало, видеть его в каждом человеке. Тогда можно понаблюдать, а будет ли в тебе рождаться агрессия, если понимаешь, что вот в другом человеке тоже есть часть бога», — пояснила Тонева.

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