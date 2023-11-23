Солиста группы «На-На» обвинили в оскорблении памяти Михаила Круга (1962-2002) после концерта в Новосибирске. В издание ngs.ru на выступление пожаловался гость концерта памяти шансонье Павел Шугуров.

По словам Шугурова, первыми выступили сын Михаила Круга и группа «Попутчик» с песнями шансонье, которые выступали час и, по его словам, сорвали аплодисменты.

«Далее вышел первый солист группы «На-На». Он был явно нетрезв, сказал, что он организатор концерта и будет петь песни своей группы. После первой песни человек 20 сразу вышло. Во время выступления артист забывал слова, походка у него была неустойчивая», — утверждает Шугуров, не называя имени певца.

Он уточнил, что зрители ругались и чувствовали себя обманутыми.

«После него вышел экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин и также начал петь репертуар своей группы — тоже явно не шансон. Люди из зала стали уходить еще быстрее. Сергей Дубровин никак не отвечал на крики зрителей, а просто пел громче, не обращая внимание на негодование людей в зале», — рассказал посетитель концерта, добавив, что тогда в зале осталась треть людей.

По мнению Шугурова, память Михаила Круга концертом почтить не удалось.

«Только вытерли о нее ноги, опозорили и просто воспользовались его славой», — уверен он.

Пока организаторы не комментировали претензии зрителей.

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