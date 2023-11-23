Стала известна дата начала предварительной продажи билетов на «Щелкунчика»

Большой театр открывает дополнительную предварительную продажу билетов на балет «Щелкунчик» 26 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

Стоимость билетов будет варьироваться от 3 тыс. до 20 тыс. рублей. Дополнительные продажи связаны с повышенным спросом на спектакль, подчеркивают в театре. В день будет выдаваться не более 250 браслетов.

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик», достигала 500 человек.

Позднее стало известно, что участники очереди поют песни, заказывают пиццу. В толпе даже есть местный Дед Мороз, который раздает пирожки за выполнение заданий. Двум людям понадобилась медицинская помощь после давки у Большого театра.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря.

Ранее Цискаридзе раскритиковал Большой театр за ажиотаж с «Щелкунчиком».