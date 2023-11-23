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Мать Бритни Спирс преследует сталкер

Мать певицы Спирс Линн добилась судебного ограничения своего преследователя

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Danny Moloshok/AP

Мать певицы Бритни Спирс преследует сталкер по имени Джейкоб Даймонд. Об этом сообщает ET со ссылкой на судебный иск, поданный Линн Спирс и ее подругами, Дженсен Фитц и Тейтум Солис.

По словам Спирс-старшей, Даймонд попытался внедриться в близкие к ней круги. Мужчина, в социальных сетях представляющийся писателем и актером, обманом проникал в дома истцов, утверждают они, и агрессивно и неадекватно вел себя по отношению к ним и их детям. В июле 2023 года преследователя пришлось выгонять из одного из домов с полицией.

Женщины утверждают, что в социальных сетях Даймонд пишет о них клеветнические посты, вследствие чего они боятся за свою безопасность. В иске не указано имя Бритни Спирс, но отмечено, что внедриться в круг общения женщин он пытался через одну из дочерей Линн — «в поисках известности, славы и денег».

Через суд они добились временного ограничения на приближение преследователя к ним, он также не может связываться с истицами любыми способами.

27 ноября суд решит, будет ли ограничительный ордер постоянным.

Накануне Бритни Спирс раскритиковали за выход на публику с грязными волосами.

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