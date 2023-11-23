Группа Brian Jonestown Massacre отменила тур после драки музыкантов

Участники группы Brian Jonestown Massacre устроили потасовку на сцене во время своего выступления в Австралии. Об этом сообщает NME.

Концерт коллектива прервали на шестой песне из-за того, что фронтмен группы Антон Ньюкомб начал драться с гитаристом Райаном Ван Кридтом. NME отмечает, что инцидент случился после того, как лидер Brian Jonestown Massacre призвал музыканта положить гитару и уйти со сцены. Однако когда Кридт покидал сцену, то столкнулся с Ньюкомбом: изначально они просто отталкивали друг друга, но затем лидер группы ударил другого участника гитарой по голове.

Издание отмечает, что музыкантов разняла охрана. По окончании потасовки Ньюкомб вернулся к микрофону. При этом организаторы решили прервать выступление, заявив об окончании концерта. По данным телеканала ABC News, оставшиеся выступления Brian Jonestown Massacre в рамках тура также отменены после инцидента. Однако сами участники пока не комментировали произошедшее.

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