Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уехавший из России Анатолий Белый переписал российскую недвижимость на жену

Shot: актер Анатолий Белый переписал квартиру в центре Москвы на жену

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Актер Анатолий Белый переписал свою квартиру в Москве на супругу Инессу Вайсман (Москвичева — в девичестве). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, супруга артиста сейчас единолично владеет четырехкомнатной квартирой на Большом Харитоньевском переулке рядом в Москве. Площадь недвижимости составляет 133 кв. м. Кроме того, Вайсман является собственницей еще одного жилья в столице — квартиры в районе Тропарево-Никулино.

Дизайнер Инесса Вайсман — вторая жена Анатолий Белого. Первый брак артиста с телеведущей и актрисой Мариной Голуб продлился с 1995 по 2006 год. В 2013-м Белый женился на Вайсман, в этом браке у актера родились сын Максим и дочь Виктория. После начала СВО семья эмигрировала из России в Израиль. Однако если Белый после эмиграции ни разу не возвращался, то Вайсман иногда приезжает в Москву, отмечает Shot.

13 ноября сообщалось, что советский и украинский композитор Константин Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму на 11 миллионов рублей. По данным Mash, музыкант продает свою недвижимость из-за боязни, что ее могут национализировать.

Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий