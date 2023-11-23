Уехавший из России Анатолий Белый переписал российскую недвижимость на жену

Актер Анатолий Белый переписал свою квартиру в Москве на супругу Инессу Вайсман (Москвичева — в девичестве). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, супруга артиста сейчас единолично владеет четырехкомнатной квартирой на Большом Харитоньевском переулке рядом в Москве. Площадь недвижимости составляет 133 кв. м. Кроме того, Вайсман является собственницей еще одного жилья в столице — квартиры в районе Тропарево-Никулино.

Дизайнер Инесса Вайсман — вторая жена Анатолий Белого. Первый брак артиста с телеведущей и актрисой Мариной Голуб продлился с 1995 по 2006 год. В 2013-м Белый женился на Вайсман, в этом браке у актера родились сын Максим и дочь Виктория. После начала СВО семья эмигрировала из России в Израиль. Однако если Белый после эмиграции ни разу не возвращался, то Вайсман иногда приезжает в Москву, отмечает Shot.

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