У Бари Алибасова нашли опухоль

У продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. Издание уточняет, что Алибасову в ближайшее время предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.

Предварительно, опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

Представители артиста не уточняют подробности его состояния. Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник рассказал, что у Алибасова нашли опухоль предстательной железы.

Недавно сын Алибасова Бари заявил, что шоумен перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче», — отметил Алибасов-младший.

Ранее обладателя «Оскара» Джейми Фокса обвинили в домогательствах.