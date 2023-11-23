Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Бари Алибасова нашли опухоль

Shot: продюсеру Алибасову предстоит операция из-за опухоли

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. Издание уточняет, что Алибасову в ближайшее время предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.

Предварительно, опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

Представители артиста не уточняют подробности его состояния. Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник рассказал, что у Алибасова нашли опухоль предстательной железы.

Недавно сын Алибасова Бари заявил, что шоумен перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче», — отметил Алибасов-младший.

Ранее обладателя «Оскара» Джейми Фокса обвинили в домогательствах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий