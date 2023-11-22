Музыкальный критик осудил сына шансонье Круга за исполнение песен отца

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал неадекватным гонорар сына шансонье Михаила Круга, который просит 400 тыс. рублей за исполнение песен отца. Его слова передает издание «Подмосковье сегодня».

«Не знаю ничего об Александре, но могу предположить, что это будет неопытный перфоманс. Выезжать же только на имени и песнях знаменитого отца — такой себе способ заработка, честно говоря», — отметил эксперт.

Бабичев подчеркнул, что с таким же успехом, но при этом за меньшие деньги выступать с репертуаром Круга может любая кавер-группа или двойник певца.

«Скоро в каждом городе страны будет выступать свой Круг, будь то сын певца, жена или его двойник. На мой взгляд, все-таки нужно поумерить аппетит, потому что это далеко не оригинал», — заявил Бабичев.

Недавно сообщалось, что гонорар за новогодние корпоративы Александра Круга — сына шансонье Михаила Круга — составляет 400 тыс. рублей. При этом, по данным Mash, исполнитель также готов провести выступление со своей матерью Ириной, однако тогда цена за выступление повысится на 1,3 млн рублей.

Ранее Сябитова ответила на упреки в меркантильности.