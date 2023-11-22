Сериал «Черное зеркало» вернется еще на один сезон

Стриминговый сервис Netflix снимет седьмой сезон популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, стриминг планирует запустить шоу в производство в конце 2023 года. Исполнительными продюсерами останутся Чарли Брукер, Аннабель Джонс и Джессика Роудс. Детали сюжета пока неизвестны, также не утвержден каст нового сезона.

Variety подчеркивает, что «Черное зеркало» собрало рекордное для Netflix количество просмотров: шоу вошло в топ-10 в 92 странах и задержалось на четыре недели в мировом топ-10.

В июне 2023 года вышел шестой сезон фантастического сериала-антологии «Черное зеркало» после четырехлетнего перерыва. Он состоял всего из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывал отдельную историю о не связанных между собой людях.

В одной из серий главная героиня, которую сыграла Сальма Хайек, внезапно стала звездой телесериала. Аарон Пол и Джош Хартнетт в другом эпизоде изобразили космонавтов, которые столкнулись с проблемой на космической станции.

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