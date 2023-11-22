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Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ

Певица Кристина Орбакайте анонсировала свое возвращение на российские экраны

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Певица Кристина Орбакайте анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выход сериала «Тест на беременность» со своим участием.

Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона шоу, который выйдет 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

Еще в марте Орбакайте рассказывала, что учила латынь для съемок в «Тесте на беременность». Она также признавалась, что наблюдала за врачами, которые работают в клинике для роли.

«Честно, у меня ощущение от них как от небожителей. Это люди, которые могут стоять над операционным столом часами», — говорила Орбакайте.

В конце августа актриса Светлана Иванова рассказывала в интервью, что ей было комфортно сниматься с Орбакайте в сериале. По словам Ивановой, она изначально знала, что ей будет классно работать с Орбакайте, так как ее муж Джаник Файзиев много рассказывал об исполнительнице.

Артистка заявила, что Орбакайте «жадная до всего вокруг» и назвала звезду «своим пацаном».

23 ноября стало известно, что Кристина Орбакайте не примет участие в фестивале «Песня года-2023», так как в данный момент она находится в США.

Ранее сообщалось, что сериал «Букины» выйдет на российские экраны 18 декабря.

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