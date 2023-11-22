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Звезда «Дома-2» обманул друга на 10 млн рублей

112: на шоумена Саленко подали заявление в полицию из-за долга в 10 млн рублей

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zaxarsalenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правоохранительные органы разыскивают шоумена Захара Саленко, известного по проекту «Дом-2», который задолжал своему другу 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, 15 июля Саленко взял взаймы у Александра Б. Передача денег происходила под расписку. Звезда «Дома-2» обещал вернуть деньги 1 октября, однако вскоре перестал выходить на связь. По итогу кредитор подал на Саленко заявление в полицию.

112 подчеркивает, что сейчас полиция разыскивает шоумена. Издание предполагает, что мужчина может находиться «где-то в Сочи» — у него там свой риелторский бизнес.

Недавно сообщалось, что певец Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей риелтором Еленой Филипповой. По данным СМИ, дело против Филипповой было возбуждено еще в 2019 году. В то время риелтор и Метов считались владельцами строительной компании ООО «Инвестиционная компания КМП». При этом Филиппова являлась генеральным директором фирмы.

В материалах следствия указано, что Филиппова в 2013 году похитила у бизнесвумен Надежды Соколовой 164 миллиона рублей под предлогом инвестирования средств.

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