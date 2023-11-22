Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дети Александра Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества

«Страсти»: дети Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества

close
100%
«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Дети Александра Градского Даниил и Мария подали апелляцию по иску о разделе имущества. Об этом сообщает издание «Страсти».

Градские подали в суд 20 ноября. По данным издания, дети мэтра требуют выделить им больше наследства. Сообщалось, что они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве. Подробности и дата проведения судебного заседания не уточнялись.

В 2022 году третья жена Градского Ольга подала иск в суд к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская потребовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

В октябре 2022 года двоюродная сестра Градского Наталья заявила, что хочет вернуть имущество, которое ее брат «несправедливо» оформил на себя. Она собиралась решить свой вопрос с помощью суда.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене.

Ранее Шарлот объяснил, зачем сжег паспорт РФ на камеру.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий