Дети Александра Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества

Дети Александра Градского Даниил и Мария подали апелляцию по иску о разделе имущества. Об этом сообщает издание «Страсти».

Градские подали в суд 20 ноября. По данным издания, дети мэтра требуют выделить им больше наследства. Сообщалось, что они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве. Подробности и дата проведения судебного заседания не уточнялись.

В 2022 году третья жена Градского Ольга подала иск в суд к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская потребовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

В октябре 2022 года двоюродная сестра Градского Наталья заявила, что хочет вернуть имущество, которое ее брат «несправедливо» оформил на себя. Она собиралась решить свой вопрос с помощью суда.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене.

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